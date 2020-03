Ako sa úspešne sa ubrániť COVID-19 a naštartovať Slovensko.

Prinášam návrh opatrení, ktoré by sme mali prijať, aby sme skrátili dobu, počas ktorej bude Slovensko paralyzované a mohli tak reštartovať ekonomiku a smerovať k tomu, že naše životy sa začnú. Článok môže byť postupne doplnený.

Posledné týždne som venoval štúdiu vírusu COVID-19. Snažil som sa pochopiť, ako sa šíri, ako nebezpečný je a ako sa mu ubránia iné krajiny a čo by sme mmali urobiť my, aby sme to zvládli čo najlepšie. Zároveň som sa zaujímal o to, aký dopad bude mať táto situácia na ekonomiku štátov a na životy ľudí celkovo. Počas toho sme s teamom spustili mapavirusu.sk a snažil som sa presvedčiť slovákov, aby ostali doma.

Slováci sú doma a čo teraz?

Hneď na začiatku chcem prejaviť svoj názor, že opatrenia, ktoré sme prijali nie sú dostatočné na to, aby sme vírus mali pod kontrolou a mali by byť sprísnené a zavedené ďalšie. Nie je to len otázka agresívnosti opatrení, ale aj otázka ich počtu (detailnosti), rozsahu a kontroly ich dodržiavania. Ako porovnanie použijeme pravidlá cestnej premávky a nároky na bezpečnostné parametre vozidla. Potrebujeme nájsť tú správnu mieru. To s akou intenzitou proti vírusu zakročili v Číne naznačuje, že to nebude jednoduchý boj.

Správnu mieru definujem ako nepresiahnutie počtu nakazených, ktorí musia byť umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti vo vyšších počtoch ako náš zdravotný systém zvládne. Pod zvládnutím rozumiem to, že zdravotný systém sa bude môcť venovať aj iným závažným ochoreniam a budeme schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť ostatným pacientom s vážnym zdravotným problémom. Zlá správa je, že to nebude ľahké. Dobrá správa je, že by sme to mali vedieť vypočítať kde je limit nášho zdravotného systému a môžeme podniknúť kroky, aby sme tento limit zvýšil. Nemôžeme sa však sústrediť na počty nakazených. 10 000 nakazených teenagerov nezaťaží zdravotný systém menej ako 10 000 nakazených dôchodcov. Preto by sme sa mali sústrediť na sledovanie nárastu nákazy v rizikových skupinách.Tieto rizikové skupiny potrebujeme definovať a zavádzať opatrenia, ktoré ľudí z rizikových skupín budú úspešne chrániť.

Nižšie predkladám návrh opatrení, ktoré by sme mohli prijať (viaceré sú už zavedené), aby sme skrátili dobu, počas ktorej bude Slovensko paralyzované a zvýšili šance, že náš zdravotný systém neskolabuje.

Treba si uvedomiť, že to nie je len otázkou zavedenia opatrení, ale celkovou adaptáciou obyvateľov Slovenska na túto situáciu. Vírus tak skoro nezmizne a my v nejakom čase budeme potrebovať naplno fungovať a spolunažívať s týmto ochorením zároveň. Je potrebné zabezpečiť komunikáciu tak, aby ľudia vedeli prečo je ktoré opatrenie zavedené a čo má dané opatrenia docieliť.

Považujem za rozumné informovať občanov o tom , kedy sa opatrenia budú znižovať (aké sú podmienky a kritéria, napr trend v počte nakazených/hospitalizovaných). Netreba sa tu upnúť na presné dátumy, pretože tie nikto nevie garantovať. Avšak ľudí stresuje neistota. Stres oslabuje imunitu. Časom zistíme, že niektoré opatrenia zlepšujú situáciu len veľmi málo a sú príliš obmedzujúce a naopak, niektoré i po vzore zo zahraničia zavedieme.

Môže existovať zoznam zavedených opatrení s poradovým číslom a ich komunikovanie tak, aby bolo jasné, prečo sa povinnosť ich dodržiavania zavádza/ruší.

Takto isto môže existovať zoznam odporúčaní, ktoré nie sú zaväzné.

OPATRENIA

1) Social distancing, hygiena a ochrana

Prísne dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné. Je dôležité, aby platili nariadenia zakrytia tváre/používanie rúšok po opustení domova. Tam kde sa zdržuje veľa ľudí by mohli byť nakreslené čiary, ktoré by definovali povinné odstupy(zástavky, úrady, obchody, výťahy). Zároveň by sa mali verejné miesta, na ktorých je predpoklad šírenia nákazy musia pravidelne dezinfikovať. To platí aj pre dotykové plochy (kľučky, zábradlia...). Podľa najnovších poznatkov sa nákaza veľmi efektívne šíri asymptomaticky - roznáša ju niekto, kto nemá žiadne príznaky. Tieto prípade nedokážeme zachytiť (museli by sa pravidelne testovať všetci).

Štát by mal zabezpečiť dostatok rúšok a potrebného ochranného tovaru, ktorý by reguloval tak, aby boli dostupné a dali sa zakúpiť priamo od štátu alebo od distribútorov. Na začiatku je absolútna priorita ochrany prvej línie, neskôr by mohol pomôcť s ich dodávkou aj pre súkromný sektor.

Neskôr, keď sa situácia zlepší a tovaru bude dostatok, môže dať ruky preč a nechať to na komerčný sektor úplne.

Sociálna izolácia nanešťastie prináša mnoho negatívnych dôsledkov ako rôzne psychické problémy, depresiu a stavy úzkosti, násilie v domácnosti, nedostatok pohybu (a s ním súvisiace zdravotné problémy). Ohrozuje socializačné a komunikačných schopností detí. Na toto všetko musíme myslieť a potrebujeme podniknúť kroky, ktoré to pomôžu zmierniť. (internet zadarmo pre sociálne slabšie rodiny, tiesňové linky/linka dôvery, poradne o tom, vzdelávanie o tom, ako pracovať so stresom atď)

2) Ochrana prvej línie

Lekári, záchranári, polícia, hasiči, armáda, úradníci, politici musia byť chránení. Máme spätnú väzbu z Talianska, ale aj priamo z Číny, že toto na začiatku podcenili. Nakazilo sa kvôli tomu mnoho ľudí, ktorí sú v tomto boji najdôležitejší.

3) Testovanie a izolácia

Potrebujeme dostatok testov, aby sme vedeli testovať všetkých s príznakmi čo najskôr a tiež všetkých, ktorí boli v kontakte s potvrdenými prípadmi. Potrebujeme tieto prípady systematicky zachytávať a evidovať, vyhodnocovať, kde boli a testovať všetkých, s ktorými boli v kontakte (cez data operátorov, by sme potom vedeli upozorniť všetkých, ktorí sa s nakazeným stretli). Všetky potvrdené prípady musia byť v prísnej karanténe a musí sa kontrolovať jej dodržiavanie. Porušenie sa musí tvrdo trestať. Ďalší krok je zabezpečenie komerčných testov, aby sa ľudia mohli testovať sami, ak uznajú za vhodné. Tak isto aby firmy mohli testovať svojich zamestnancov. Čím viac bude na Slovensku prípadov COVID-19, tým viac potrebujeme testovať ľudí s akýmkoľvek príznakom.

Platí - čím viac testov vieme robiť, tým viac môžeme zvoľniť preventívne opatrenia a zavádzať cielené opatrenia.

Poznámka - testy budú nasledujúce týždne obrovský problém a preto musia platiť prísne rpeventívne pravidlá.

4) Informovanie občanov

Mohlo by sa vyhlasovať riziko na základe výskytu COVID19 v danom regióne. Mohli by sa prijať opatrenia na lokálnej úrovni, ktoré by smerovali až na úroveň bydliska. Dali by sa využiť dáta od operátorov o pohybe a informovať ľudí, ktorí mohli byť v kontakte s danou osobou, aby sa izolovali a keď bude dosť testou, rovno by sa im mohol robiť test.

Podľa počtu nakazených vs obyvateľov v danej lokalite by sa zverejňoval rizikový stupeň. . Občanov treba informovať v reálnom čase a vzdelávať v tom, čo majú robiť. RTVS môže edukovať občanov o tom, ako správne nosiť rúško, aké pravidlá dodržiavať, na ktoré dotykové plochy si dať pozor atď. Za dobrý považujem aj návrh z ČR a to, že budú vyhradené časy len pre starších ľudí v obchodoch. Myslím si však, že by to malo byť aj na úradoch a poštách.

5) Prísnejšie hygienické nariadenia pre firmy, úrady a povolené prevádzky

Predajcovia by mali povinnosť dezinfikovať nákupné košíky. Úrady, pošta, reštaurácie a banky by mali povinnosť zabezpečiť dezinfekciu. Štát musí zabezpečiť, že všetok potrebný hygienický tovar a ochranu je možné zakúpiť.

6) Vzdelávanie

a) Vzdelávanie verejnosti - čo Covid-19 je a čo spôsobuje a ako sa šíri. Ako ho môžeme dostať ale aj ako a kde ho nemôžeme dostať. Je dôležité komunikovať aj inverzne, pre niekoho je to lepšie pochopiteľné. (napríklad len tak na prechádzke v lese - áno, mnohí si môžu myslieť, že len tak lieta po vonku).

b) vzdelávanie zdravotníkov - aby sme znížili riziko, že sa nakazia a budú odstavení a pomohli im to psychicky lepšie zvládať.

7) Testovať, testovať, testovať

Testovanie sem musím dať dvakrát. Tak kľúčové to je. Budeme potrebovať násobné možnosti testovania. Akonáhle budeme môcť naozaj vo veľkom testovať, budeme môcť opatrenia zmierniť a začať sa vracať postupne do bežného režimu (stále však s dodržiavaním 1.)

Záver

Nariadenia by sa mali sprísňovať a uvoľňovať podľa najnovších dát tak, aby sme nepresiahli kapacity zdravotníctva. Kolaps zdravotníctva nesmieme dopustiť. Musíme pozerať na výsledky a riešenia do zahraničia. Mnohé krajiny začali boj s epidémiou skôr a vieme sa od nich veľa naučiť alebo sa poučiť. Ak by sme sa chceli teraz ihneď vrátiť do bežnej rutiny, aj tak by mnoho fabrík nemalo pre koho produkovať - nebudú mať objednávky. Využime tento čas na to, aby sme si vybudovali skvelý systém a pravidlá, ktoré nám umožnia COVID-19 eliminovať a hlavne zakročiť čo najskôr tam, kde sa objaví.

V článku neriešim samostatné školstvo, ani to ako fungovať v office, fabrikách... To je samostatná veľká téma, ktorá si bude vyžadovať detailný rozbor a špecifické návrhy. Ku školstvu je môj postreh nižšie.

BONUSY

Alternatívne riešenia na zváženie (môžu pôsobiť kontroverzne):

- povinné meranie teploty zamestnancom pri príchode do práce.

- cirkevní predstavitelia môžu pomáhať vo vzdelávaní a hygienických návykoch. Šíriť kde a ako sa dá nakaziť a ako sa chrániť, čo obmedziť atď. Cieľová skupina sú starší ľudia, ktorí majú veľkú dôveru. Cirkev môže zohrať významnú rolu (a je v jej záujme aby starší ľudia neochoreli a nezomierali).

- zakázanie hotovostných platieb v prevádzkach, ktoré predávajú jedlo (reštaurácia, fastfoody atď).

- školstvo - keď príde vhodná doba, výučba ZŠ a SŠ by mohla začať v menšom a s predmetmi, ktoré sú kľúčové (matematika, cudzie jazyky, SJ, Informatika + hodina na diskusie na rôzne témy, kvôli socializácii ). Vyučovanie by fungovalo v dvojtýždňových cykloch, kde tých 14 dní by chodil len obmedzený počet a študentov a učiteľov do školy a vyberaní by boli podla lokality. Vyučovanie by trvalo 3-4 hodiny. Po 14 dňoch by sa prestriedali.

Spätná väzba z Talianska od Andrea Bagnato:

https://twitter.com/andreabagnato

1) 60 miliónov ľudí bolo požiadaných, aby ostali doma. Nemyslelo sa však na tých, čo bývajú sami v domácnosti, kde sa vyskytuje násilie alebo majú mentálne a zdravotné problémy. Mnohí nemajú internet. Sociálne a psychologické náklady izolácie treba zohľadniť.

2) Študenti a žiaci všetkých vekových skupín sú doma na severe Talianska od 23. februára. Od 9. marca milióny detí a dospievajúcich nevidia svojich priateľov. Výučba online je pre väčšinu škôl utópiou pre nedostatok základnej internetovej infraštruktúry.

3) Pracoviská a podniky nemusia byť zatvorené - v závislosti od jednotlivých zamestnávateľov. Mnoho ľudí, od úradníkov banky cez robotníkov až po doručujúcich, musí každý deň chodiť do práce. Existuje stále viac dôkazov o tom, že väčšina nákazy sa deje na pracoviskách.

4) Dominantným príbehom je, že sa vírus šíri pri behu alebo bicyklovaní. Chôdza a cvičenie majú nulové epidemiologické riziko, ale boli okamžite kriminalizované správami a sociálnymi médiami.

5) Médiá zosilňujú (väčšinou falošné) správy o „nadmernom tlačení sa na seba“. Výsledkom bolo, že väčšina verejných parkov bola uzavretá, čo znamená, že je menej verejných priestranstiev. Mnoho ľudí proaktívne podáva správy o bežcoch na políciu.

6) Nejasnosť zákonov o mimoriadnych udalostiach ponecháva na správcoch a policajných útvaroch, aby rozhodli, čo je povolené. V Bologni je cyklistika zakázaná; v Neapole už nemôžete chodiť na prechádzku ani sami.

7) Komentátori a správcovia žiadajú „ešte viac“, a to vrátane toho, aby armáda hliadkovala v uliciach. Niektorí ministri vydali otvorené hrozby: „Ak nebudete dodržiavať pravidlá, obmedzenia obmedzíme ešte prísnejšie.“ Medzitým zostávajú továrne a pracoviská otvorené.

8) Informácie od vlády a médií sú extrémne rozdielne. Žiadne vysvetlenie spôsobu prenosu vírusu. Mnohí ľudia si myslia, že vírus je vo vzduchu a že samotný akt ísť von je hrozbou. Nespočetné množstvo zdravých ľudí je vystrašených na smrť a neboli vonku týždne.

9) Súhrn prípadov sa vysiela každý deň na všetkých médiách akoby to bola športová súťaž. Čísla sú uvedené bez kontextu a bez vysvetlenia. Drvivá väčšina ľudí nechápe, že dnešné prípady boli infikované pred 2 až 4 týždňami a nikto to nevysvetľuje.