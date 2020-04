Je čas na veľkonočný "Blackout" - toto sú dôvody, prečo je to dobrý nápad

Veľkonočné sviatky sú udalosť, pri ktorej sa veľa ľudí združuje a migruje. Sú ideálne na prenos a rozšírenie nákazy. Poviem vám prečo si myslím, že by sme mali počas sviatkov prijať prísnejšie opatrenia.

Veľkonočné sviatky sú udalosť, pri ktorej sa veľa ľudí združuje a migruje. Sú ideálne na prenos a rozšírenie nákazy. Je to ideálny spôsob, ako nákazu rozniesť po celom Slovensku. Nejde len o to, že sa slováci budú viac združovať. Ide o to, že budú viac cestovať a potom zase cestovať naspäť, čo duplikuje riziko.

S dávkou dobrého jedla a alkoholu, klesá zároveň ostražitosť a dodržiavanie hygienických odporúčaní. Sprísnením opatrení nemáme až tak čo stratiť a môžeme hlavne získať.

Nepríjemné je, že negatívny efekt by sa prejavil až o dva týždne. Budeme mať prvé dni po veľkej noci pocit, že je všetko v pohode a čísla až tak nestúpajú. To je to, prečo graf COVIDU-19 vyzerá ako hokejka. "Zrazu" to začne rásť...

Cez veľkonočné sviatky sa prejedáme a veľa pijeme. Inak povedané, škodíme svojmu zdraviu. Zhoršovaním zdravia oslabujeme imunitu. Vytvárame lepšie prostredie, aby sa vírus ujal. O nič neprídeme, ak sa toho pôžitku zriekneme.

Dôkazom negatív sviatkov sú zvýšené žlčníkové záchvaty, pankreatitídy, hnačky a rôzne nevoľnosti, alkoholové excesy, s ktorými sa v tomto období lekári stretávajú vo zvýšenej miere.

Zdravotníci budú mať dosť práce bez toho, aby sme si vyskúšali tento experiment. Výsledky "experimentu" sú nezvratné. Zároveň je takýto kratší prísny lockdown dobrou prípravou, ak by sa v budúcnosti musel urobiť znovu a na dlhšie obdobie.

Dozvieme sa len, že sme urobili chybu. Jednoducho, prísnejší lockdown, tak je to teraz. "Jediná" škoda je to, že nebudeme so svojou rodinou a priateľmi. Je rok 2020. Môžeme si zavolať, môžeme sa vidieť cez aplikácie, môžeme si písať, či posielať hlasové správy. Máme možnosť kontaktu.

Zvládneme to. Zvládli to i naši predkovia, ktorí často rodinu nevideli aj roky. Samozrejme sú i výnimky, kde z nejakého dôvodu navštíviť rodinu musíme. Mali by to byť vážne dôvody.

Priznávam, že existuje "šanca", že by sme sviatky zvládli aj bez prísnejších opatrení. Neviem ju vyčísliť, no podľa mňa je výrazne viac malá, ako veľká. Zodpovedné je uvažovať v kontexte rizika.

Považujem za veľmi rozumné výrazne obmedziť pohyb občanov a cestovanie počas sviatkov. Žiadne navštevovanie rodiny a priateľov. Myslím si, že bude postačujúce, aby sa to urobilo v najrizikovejších okresoch/krajoch.

Vláda to však musí urobiť bystro. Musia byť kontrolované veľké prevádzky, do ktorých sa nahrnú ľudia (napr. podpora armádou), aby boli dodržané hygienické opatrenia a nariadenia a nebola panika v obchodoch. Ak sa to ľuďom dá vedieť príliš skoro s priveľkou rezervou, ľudia sa zbláznia a začnú hromadne cestovať a nakupovať. Musí tam byť možnosť zariadiť sa, ale časové okno medzi oznámením a platnosťou by malo byť čo najkratšie, aby si cestovanie úplne rozmysleli.

Chápem, že táto časť mnohých ľudí pohorší.

Pomer toho čo môžeme získať a čo môžeme stratiť je vysoko v prospech sprísnenia opatrení. Ekonomické škody tohoto "sviatočného blackoutu" budú oveľa nižšie, ako keby sme to urobili inokedy. Získať môžeme veľa.

PS: Generálne som zástanca toho, aby sme na Slovensku pracovali na chytrých opatreniach, aby naša ekonomika mohla fungovať. Som zástanca prevencie a ochrany, mohutného testovania, inteligentného trasovanie a izolácie, zapojenia technológií do boja proti COVID-19 v čo najväčšej miere.