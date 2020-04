Odložme kritiku bokom a nechajme vládu pracovať.

Na teoretickej úrovni vieme koronavírus COVID-19 zastaviť jednoducho. Otestujme všetkých, budeme ich testovať preventívne a pravidelne, chorých dáme do karantény a post zaočkujme každého proti COVID-19.

Realita je však taká, že takto to budeme vedieť riešiť najskôr o veľa mesiacov, skôr rokov. Zatiaľ musíme útočiť takými zbraňami aké máme k dispozícii.

Zachytil som mnoho mnoho super návrhov ako proti COVID-19 bojovať. Naposledy tento. Čerpám zo zahraničných aj lokálnych zdrojov. Je to krásna príležitosť pre "intelektuálov", aby sa v dobrom slova zmysle pretekali o to, kto prinesie ďalšie dobré riešenie do boja proti COVID-19 alebo návrhy, ktoré pomôžu zachrániť ekonomiku. Celý svet má vďaka internetu tieto informácie dostupné a môže sa z nich inšpirovať.

Samotná inšpirácia je určite fajn, kľúčová je ,však, aplikácia a realizácia konkrétnych návrhov. Našťastie, je tu ďalšia skupina ľudí a inštitúcií, ktorá týmto nápadom dáva život. Niektorí tvorcovia sú schopní tieto nápady prinášať aj realizovať. Podľa svojich potrieb a možností ich realizujú v rôznom rozsahu a podobe. Či už je to výroba vlastného rúška, ventilátora, nového spôsobu testovania, finančná podpora rôznym subjektom, tvorba usmernení/nariadení a ich zavedenie do praxe alebo technologické inovácie ako inteligentné trasovanie, analýza, vývoj vakcíny, prediktívne a detekčné algoritmy atď.

Ďakujem vám všetkým, čo pomáhate a zvlášť všetkým, ktorí nápady aj realizujete. Vaša práca má obrovskú hodnotu pre spoločnosť.

Poslednú dobu z pochopiteľných dôvodov rastie dopyt po tom, aby sa začali uvoľňovať opatrenia a prijímali sa špecificky cielené opatrenia. Medzi ne patria napríklad:

masívne zvyšovanie testovania

identifikácia rizikových skupín a ich cielená ochrana

zvoľnenie pravidiel pre nerizikové skupiny

zapojenie technológií do trasovania, predikcie a analýzy dát

Prirodzene rastie dopyt po ochrane ekonomiky. Hlasy biznisových osobností silnejú a tieto osobnosti podporujú názory (prostredníctvom médií a sociálnych sietí) smerujúce priamo alebo nepriamo k návrhom, ktoré majú jednak podporiť a umožniť malým i veľkým firmám obnoviť, prípadne udržať prevádzku.

Tento úvod slúžil ako skrátené zhrnutie momentálnej situácie a teraz by som rád prešiel na hlavnú myšlienku.

Nechajme kompetentných pracovať

Naša vláda má skutočne dosť informácií, aby vedela čo môže robiť, a túto vedomosť na dennej báze rozširuje. Je jasné, že vo vláde vedia, že treba veľa testovať a testovanie znásobiť. Jasné, že vedia, že treba izolovať chorých a zraniteľných. Jasné, že vedia, že treba mať dostatok ochranných prostriedkov a chrániť zdravotníkov. Určite vedia, že treba sofistikovane trasovať a zapojiť technológie. Určite tiež vedia, že vedia, že treba pomôcť firmám, živnostníkom a hlavne ľuďom, ktorým hrozí, že ostanú bez príjmu, alebo nebudú zvládať platiť svoje záväzky..

Všetci tí podnikatelia, ktorí tlačia na vládu a dávajú rôzne vyjadrenia by sa mali sústrediť v tomto bode na to, aby urobili všetko, čo môžu urobiť pre seba oni sami a čo majú vo svojich rukách. Mali by premýšľať oveľa viac dopredu, čo táto bezprecedentná situácia bude pre nich znamenať o pol roka, o rok aj o dva a ako na ňu musia zareagovať a preventívne očakávať, že im štát pomôže menej.

Prekvapuje ma ako skúsení manažéri podceňujú náročnosť manažmentu.

Podnikám zhruba desať rokov a dovolím si prehlásiť, že som sa čo to o manažovaní firmy naučil. Firma je len tak dobrá, ako je kvalitne riadená a akých má šikovných zamestnancov a manažérov. Inak na tom nie je ani štát.

Štát na takúto situáciu nebol vôbec, ale vôbec pripravený. Ani manažérsky, ani procesne, ani materiálne, ani finančne. Nijako. Priznajme si to. Navyše v tomto období sa prestriedala vláda. Aj keby sme dosadili na kľúčové pozície veľmi schopných manažérov, zmeny sa budú diať pomalšie ako by sme si všetci priali. Musíte najprv identifikovať najschopnejších ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, že dodajú, čo majú. Oni tiež musia identifikovať ľudí, na ktorých sa dá v týchto časoch spoľahnúť a odvedú špičkovú prácu. Sú to minimálne 3, skôr 4 úrovne riadenia a to nejde zo dňa na deň. Trvá to mesiace a často i roky. Nepochybujem, že nasadenie vlády je veľké. Všade je chaos a neskutočne veľa práce. Všetko sa rieši za behu, a žiaľ, mnoho vecí sa nedá rádovo zrýchliť. Museli by sme mať šťastie, že na všetkých kľúčových pozíciach budú tak excelentní ľudia, ktorí to dokážu celé hacknúť. Bohužiaľ, toto je málo pravdepodobné. Ak zoberieme do úvahy, v akom stave sa štát nachádzal, vedieme si vlastne celkom dobre.

Z tohto dôvodu, bolo najlepšie možné riešenie prijať tak prísne opatrenia ako sme prijali. Náš zdravotný systém by padol, zmietali by sme sa v chaose a museli by sme plátať prúsery. Nemali by sme ten časový luxus na koncepčné riešenia a opatrenia, ktorý máme teraz. Ktokoľvek to kritizuje, nech si naštuduje geometrické rady a nech sa zamestná v zdravotníctve, aby videl realitu. Jasné, že sme mohli byť lepšie pripravení - procesne, materiálne aj finančne. Má toto však zmysel kritizovať? Má zmysel plakať nad tým čo bolo a kto to zapríčinil? Nemá. Nemá zmysel plakať nad rozliatym mliekom.Musíme jednať a kľudne sa neskôr pusťme do toho, aby boli potrestaní tí, ktorí zanedbali svoje povinnosti a rozkrádali, alebo rozkrádanie dovolili.

Je oveľa ľahšie vymyslieť návrh ako ho realizovať a vdýchnuť mu život.

Najlepšie urobíme, ak sa zapojíme a pomôžeme ako môžeme a necháme vládu pracovať. Ak sa nemôžeme zapojiť teraz, môžeme sa lepšie začať pripravovať na budúcnosť alebo sa venujme čomukoľvek užitočnejšiemu. Prosím, nekritizujte tých, ktorí niečo robia len pre to, že máte viac času, ste v strese, a ten vypĺňate názormi, ktoré často plynú zo strachu. Vláda musí vymyslieť a prijať opatrenia, ktoré sú najlepšie pre našu krajinu ako celok, a tie nebudú vždy najlepšie pre jednotlivca alebo každú firmu. Je pravdepodobné, že sa nebude dať pomôcť všetkým.

Preceňujeme ako veľmi Slovensko môže ovplyvniť svoju ekonomickú situáciu.

Sme jedna z najzávislejších ekonomík vôbec. Naozaj si myslíme, že dopyt zo zahraničia sa obnoví? Že automobilky budú mať pre koho vyrábať? Naozaj si myslíme, že ľudia začnú chodiť do reštaurácií? Možno áno. Môj názor je, že to pôjde veľmi pomaly.Prajem si, aby so, nemal pravdu. No o čom som presvedčený je, že to bude veľmi závisieť od ostatných krajín. Môžeme si viesť u nás doma skvele a prijať úplne najlepšie opatrenia, no aj tak ekonomika utrpí.

Takisto si samozrejme želám, aby podporné opatrenia boli prijaté, čo najskôr. No ak majú byť prijaté priemerne premyslené opatrenia dnes, alebo výborné premyslené opatrenia o 10 dní, vyberám si 10 dní. Celý svet sa uzavrel a my na tom nič nezmeníme. Každý racionálne a v kontexte zmýšľajúci manažér to vie. Pri najväčších podnikoch sa vláda môže dopustiť najväčších omylov a vyhodiť do vzduchu veľa peňazí, ktoré v konečnom dôsledku nepomôžu. Štát musí pomôcť, ale nesmie to byť zbrklé. Ten čas na to máme. Čím viac bude niekto kričať ´rýchlo, rýchlo´, tým viac by som bol podozrievavý.

Musíme čeliť realite a urobiť všetko, čo vieme vrámci možností, ktoré máme k dispozícii. Každý jeden z nás. Nesmieme sa spoliehať na štát a hlavne, nesmieme nariekať. Predchádzajúce týždne sme ukázali, že to vieme.

Krásny príklad je, ako si Slováci začali šiť rúška. Kým v Českej Republike bola vláda každý deň kritizovaná za rúška a ich nedostatok, Slováci sa namiesto prehnaného kritizovania zmobilizovali a vyrobili si ich sami. Písali o nás zahraničné média o tom, ako sa nesťažujeme a zariadili sme si to sami.

Prajem si, aby sa pokúsili v sebe objaviť takýto druh kreativity všetci, ktorí sú ohrození ekonomickým šokom, ktorý zažívame. Viem, že to pre mnoho ľudí bude strašne ťažké a budú na pokraji zúfalstva. Musia však bojovať. Bude veľmi náročný boj s mnohými obeťami, no bez boja nie je šanca na víťazstvo!

Žili sme si dobre a budeme si viac na chvíľu viac vážiť dobré časy, keď sa z toho dostaneme. My to nakoniec zvládneme. Vždy sme zvládli.

Disclaimer

Som zástanca toho, aby sme na Slovensku pracovali na šikovných a opodstatnených opatreniach, aby naša ekonomika mohla fungovať a nemuseli sa obmedzovať a byť doma. Som zástanca prevencie a ochrany, mohutného testovania, inteligentného trasovania a izolácie nakazených, ochrany zraniteľných a zapojenia technológií do boja proti COVID-19 v čo najväčšej miere. Vyhodnocovaním dát dokážeme regulovať prísnosť opatrení tak, aby to náš zdravotný systém zvládol a ekonomika mohla fungovať čo najbližšie k pôvodnému normálu. Som však proti "experimentom" na ľuďoch a podceňovaniu rizík, ktoré z nákazy COVID-19 plynú a preferujem ich preceňovanie, pred podcenením.