Radšej trochu kolóny, ako veľa korony. Zdravý rozum v kontexte rizika je najlepší recept. 

Na kontexte záleží. Vždy. My ľudia sme impulzívni a naše vlastné záujmy nám spôsobujú vypnutie kontextového myslenia.

Pre korektnosť hneď na úvod dodávam, že som podporovateľ obmedzenia počas veľkonočných sviatkov.

Častý argument je, že predsa ľudia sa vedia správať rozumne a zodpovedne. Nebudú ohrozovať seba a svojich blízkych a netreba nič prikazovať. Nuž áno. Preto si zvolíme do vlády populistov. Preto máme toľko fajčiarov. Preto sa tak radi napcháme nezdravými maškrtami. Lebo človek je racionálny tvor.

Človek sa vo väčšine prípadov nerozhoduje racionálne, ale emocionálne. Veľká noc patrí k udalostiam, ktoré sú veľké emocionálne lákadlo. Čím väčšie lákadlo, tým väčšia ochota porušiť svoje zábrany. Najdrsnejším príkladom sú drogovo závislí/gambleri. Vedia, že to čo robia nie je v poriadku. Nevedia odolať.

No a každý z nás denne musí robiť kopec malých rozhodnutí. Dva koláčiky či jeden. Pozriem si film, či prečítam knihu. Nechránený sex, alebo chránený.

Som si istý, že bez zavedených opatrení by sa nákaza rozšírila viac. Mnoho ľudí by i v kontexte pozitívnych čísiel stratilo ostražitosť a poľavili by. Po Veľkej noci môžeme opatrenia zvoľňovať a to je tá zaslúžená odmena, ktorú sme vymenili za toto obmedzenie.

Sám poznám niekoho, kto mi volal, či si myslím, že by mal ísť za rodinou alebo nie (a v rodine sú rizikové skupiny. Chcete vedieť čo urobil? Išiel. Áno, ľudia sú ochotní riskovať, keď majú pocit, že šanca je malá.

Môžeme kritizovať realizáciu opatrenia, aj to, že to mohlo byť o deň neskôr, alebo že policajti mali kontrolovať viac námatkovo, alebo mať premyslenejší spôsob kontroly. Ale samotné nariadenie bolo správne a kolóny na tom nič nemenia.

Na margo polície, to že si vysvetlila prísnejšiu variantu je v princípe v poriadku. Silové zložky musia dostávať jasné zadanie, podľa ktorého majú postupovať. Aspoň to už vláda bude vedieť. Napokon, nekritizovali sme práve políciu za nečinnosť? Keď si prácu nerobí dobre, zle je. Keď si ju robí príliš dobre. Však stalo sa nedorozumenie, ktorých sa v ťažkých časoch vždy stane oveľa viac. Zajtra už budú vedieť.

Jedna nehoda spôsobí rovnaké kolóny. Nerozumiem, ako sa nad tým Slovensko môže pohoršovať. Lebo tie dve hodiny v aute, to je katastrofa. Tak veľa toho máme všetci na práci. Celý svet sa zastavil, ale Slovensko sa ponáhľa. Je to smiešne.

Mali by sa všetci konečne poriadne vyspať. Lebo tá spánková deprivácia sa začína prejavovať viac a viac. Napríklad dnešným zbytočným statusom od Richarda Sulíka. Nič by sa nestalo, keby si to odpustil a nechal si kritiku na iné témy. Aspoň že prezidentka sa zatiaľ celkom drží.

Radšej trochu kolóny, ako veľa korony. Zdravý rozum v kontexte rizika je najlepší recept.