34 minút stačí na to, aby ste pochopili správny postup v boji proti COVID-19. VIDEO.

V nasledujúcom rozhovore Jan Kulveit, logicky, zrozumiteľne vysvetlí, ako by sme mali bojovať proti COVID-19, ktoré riešenia sú správne a prečo. Čo je dôležité - argumentuje vecne a nezaujato.

VIDEO TU

Ak budete pozorne počúvať, dozviete sa prečo nie je správne príliš riskovať, čo by sa stalo ak by sme riskovali a aké by to mohlo mať dôsledky a že cesta rizika vlastne pre ekonomiku nie je o nič lepšia.

V rozhovore vysvetľuje, prečo je premorenie, vzhľadom na dostupné informácie o COVID-19 hlúpy a riskantný experiment

Dnes je vo svete veľa ľudí, ktorí majú rôzne riešenia a prejavujú svoj názor. Ako svoj názor vedia obhájiť? Ako ho vedia obhájiť v kontexte informácií, ktoré máme? Ako ho vedia obhájiť v kontexte toho, čo ešte nevieme? Ako dobre vedia analyzovať a vyhodnocovať data? Nakoľko sú objektívni? Ako veľmi si cenia hodnotu života? Ako dobre dokážu odhadnúť sled udalostí a pospájať si veľa premenných?

​VIDEO TU

Bonusom na záver je časť, v ktorej vysvetľuje, že niektorí ľudia, ktorí nepatria k odborníkom vedia budúcnosť odhadnúť lepšie na základe intuície. Odborníci sa držia modelov - to je ich pevná pôda.

Táto intuícia je talent, ktorý sa vie produktívne prejaviť v kombinácii s bystrosťou, out of the box myslením, prepájaním rôznych kontextov a vášňou pre získavanie informácií a pochopenie javov.

VIDEO TU