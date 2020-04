Môj návrh, ako by sme mohli postupovať pri otvorení ďalších prevádzok a zvládnuť to.

Ako by sme mohli postupovať pri otvorení ďalších podnikov a o tom, ako nám v tom môže pomôcť poolingová metóda testovania.

Ako otvoriť ďalšie prevádzky a eliminovať riziko?

Som zástanca toho, že je dôležité priznať naše možnosti a je lepšie aplikovať opatrenia, ktoré sú pre nás realizovateľné teraz, ako debatovať o parádnych riešeniach, ktoré vieme urobiť potom. Kľudne na nich pracujme, dotiahnime, aplikujme ale nesmieme pod ich zámienkou ďalej odkladať rozhodnutia. Argument verejného zdravia má prednosť pred ekonomikou len do tej miery, do akej si ju vie obhájiť. Neotvoriť ďalšie prevádzky sa na základe aktuálnych dát nedá dostatočne obhájiť.

Inšipirujme sa, ale nesnívajme

Je veľmi dôležité inšpirovať sa od najlepších.Nesmieme však zabúdať na náš príbeh a naše možnosti. Už len samotná hustota osídlenia, spôsob verejnej dopravy, návyky spoločnosti - to všetko ovplyvňuje šírenie vírusu a následnú potrebu opatrení, ktoré budú pre nás v mnohom odlišné, ako v iných krajinách. Na konci dňa sa každá krajina s vírusom vysporiada trochu tak po "svojom". Potrebujeme viac odvahy a musíme prijať, že sa čísla môžu zvýšiť ( a stále budú dobré. Tu sa naopak porovnávajme s inými krajinami a držme si podpriemer). Nemôžeme len čakať, čo robia v iných krajinách, musíme robiť aj vlastné kroky.

Slováci mali jednu z najlepších reakcií zo všetkých krajín. To bolo nesmierne dôležité. Trochu sa pri tom pristavím a vysvetlím prečo a potom prejdem k návrhu.

To, že sme sa tak skoro izolovali a začali sa chrániť sme dosiahli nedovlečenie vírusu domov k rodine. Mnohé krajiny zareagovali výrazne neskôr ako my. V týchto krajinách, narozdiel od nás, bol tento vírus dovlečený k svojim rodičom, súrodencom, deťom v oveľa vyššej miere. To je napríklad podľa môjho názoru jeden z dôvodov, prečo boli čísla v Taliansku tak dlho hrozivé. Druhý zásadným faktorom, ktorý však zvyšuje hlavne smrtnosť je, že sa choroba dostala do domovov sociálnych služieb (príkladom je Francúzko, alebo aktuálny lokálny prípad v Martine). Napriek tomu, že Taliani sa zavreli doma, vírus už bol v ich domácnosti/rodine a je veľmi ťažké nenakaziť ostatných členov. Taliansku "pomohlo" navyše to, že sa správajú viac družne a dotykovo.

Slováci konali dnes, aby mohli rozmýšľať zajtra. Urobili dobre. , Hodiny však tikajú a my, bohužiaľ, začíname mrhať zajtrajškami, ktoré sme vďaka našej výbornej reakcii získali.

Podľa mňa je najefektívnejšie urobiť týchto pár jednoduchých vecí.

povoľme ďalšie prevádzky, ktoré si zaradíme do skupín. Napr prevádzky, ktoré majú do 50 m2, prevádzky 50 - 150 m2. Ďalšia skupina môžu byť reštaurácie, ktoré budú môcť obsluhovať na terase, ďalšia skupina môžu byť napríklad kaderníctva/pedikérky atď. Ďalšia skupina môžu byť predajcovia automobilov, ,veľké office centrá, nákupné centrá. Skupiny by sa tvorili podľa podobnosti z povahy ich činnosti. Viem si predstaviť, že pri niektorých službách by sme zaviedli aj limity na počet zamestnancov na m2. Napríklad kaderníctva.

V ďalšom kroku budeme zbierať data z týchto skupín. Potrebujeme sledovať koľko nakazených pribudne z týchto skupín a štatisticky vyhodnocovať riziko toho, ktoré povolania v sebe nesú najväčšie riziko. To prečo to tak je nechajme na výskumníkov, tým sa v prvej fáze nezaoberajme. Všetci niekde pracujeme, alebo máme povinnosti (škola). Ak vyľúčime dôchodcov, zostanú nám pracujúci, študujúci a nezamestnaní. Študujúcich, nezamestnaných vieme tiež rozdeliť do skupín skupín.

Všetci niekde pracujeme, alebo máme povinnosti (škola). Ak vyľúčime dôchodcov, zostanú nám pracujúci, študujúci a nezamestnaní. Študujúcich, nezamestnaných vieme tiež rozdeliť do skupín skupín. Ak nám napríklad začne rásť počet nakazených kaderníčok, tak jednoducho vieme, že z nejakého dôvodu sú kaderníctva rizikovejšie. Ak sa situácia bude zhoršovať, môžeme prijať prísnejšie kritéria pre kaderníctva. Napríklad len jedna kaderníčka na prevádzke, m2 prevádzky. Môžeme pridať ďalšie povinnosti, napr. dezinfekcia podlahy po každom zákazníkovi atď. Vybral som si príklad kaderníctva, dosaďte si čokoľvek.

Ako by mal vyzerať zber dát a vyhodnocovanie?

a) Veľa dáta máme, treba ich možno trochu doplniť a roztriediť. Ak z dát vyhodíme tých, ktorí sa nakazili v zahraničí a ich rodinných príslušníkov, zostane nám dataset nakazených. Týchto nakazených môžeme rozriediť do skupín podľa povolania, resp zaradenia v spoločnosti (nezamestnaný, študent, dôchodca). Vďaka tomu sa krásne začne ukazovať, ktoré povolania/skupiny sú najrizikovejšie.

Update - Bolo by dobré, ak sa tak nerobí, aby sa pri každom teste evidovalo povolanie testovaného.

b) okrem dát ktoré máme, sa mi zdá veľmi rozumné realizovať poolingové testy pre jednotlivé skupiny. Ak otvoríme kaderníctva, môžeme zmiešať dokopy 32 vzoriek a urobiť jeden test. Povedzme, že za mesiac takto urobíme 1000 testov pre kaderníčky/pedikérky, čiže otestujeme 32 000 ľudí. Ďalších 1000 testov použijeme na zamestnancov malých obchodíkov. Ďalej takto môžeme otestovať personál reštaurácií atď. Následne by sa opatrenia stále viac prispôsobovali zisteniam a nie odhadom a dojmom. Ak sú počty, ktoré úvadzam nereálne, nevadí. Robme 500, alebo 100*32. Stále fajn. Čím viac, tým lepšie.

Zabijeme dve muchy jednou ranou. Budeme vedieť identifikovať rizikové skupiny z pohľadu pravdepodobnosti nakazenia a zároveň náhodne testujeme populáciu a vieme zachytiť nové ohniská. Pokračovaním je, že ak bude poolingový test pozitívny, testujeme celú skupinu.

Príklad pre 100 poolingových testoch po 32 vzoriek za mesiac.

100*32 kaderníctva - 8 výsledkov pozitívnych.

100*32 učitelia - 5 výsledkov pozitívnych.

100*32 malé predajne - 2 výsledky pozitívne.

Z týchto 3 príkladov vyplýva, že sa potrebujeme najviac zamerať na kaderníctva a najmenej na malé predajne.

PS: Celý môj návrh je postavený na tom, že naďalej bude povinnosť nosiť rúška a ľudia budú dodržiavať social distancing a budú platiť ďalšie opatrenia pre prevádzky a zamestnávateľov. Zároveň si myslím, že povinnosť by mala byť ukladaná na najúčinnejšie opatrenia a ostatné by mali byť formou doporučenia. Doporučenie neberie ľuďom slobodu a buduje pocit spoluzodpovednosti a súdržnosti. Obe dve veci budeme potrebovať posilňovať, pretože sa nám nasledujúce obdobie veľmi zídu.