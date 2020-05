Som milionár Michal (32)

Kamarát hľadal recept bazový sirup a dostal sa na blog v ktorom spoznal, že sa píše aj o mne. Tak som si povedal, že odpoviem. Bazový sirupom to začalo...toto je prosím internet.

Spomínaný článok tu: https://luboslavasustekova.blog.sme.sk/c/521628/milionari-vcera-a-dnes.html. S dvomi tretinami by som dokonca aj súhlasil. Jedna tretina je od pravdy veľmi ďaleko.

Na začiatku bez týrania priznávam, že som milionár. Dokonca eurový. V susednom Česku titul milionára získate oveľa skôr. Ak je to niečo po čom bažíte, odporúčam sa presťahovať.

Napriek tomu, že som milionár, ľahko ma v rebríčku predbehne kopec športovcov, rôznych celebrít, youtuberov či detí. Už len na Slovensku budú stovky ľudí, až tisíce ľudí, ktorí by ma easy predbehli v tejto súťaži.

Čo z toho pramení? Byť milionárom nie je nič výnimočné. Ak po tomto niekto baží, je ideálna doba. Zároveň však upozorňujem, že to ľahké nie je a napriek nekonečnej energie, ktorú do toho vložíte, sa to nemusí podariť.

Moja motivácia

Už ako malý chlapec som chcel niečo tvoriť. Najprv ma to ťahalo viac k umeniu (chcel som byť spisovateľ) a neskôr som túžil hlavne po tom, aby som si proste mohol robiť čo chcem. Vo veľmi mladom veku som mal na veci svoj názor. Musel som sa však podriadiť autoritám doby a "poslúchať". Nezáležalo na tom, či mi to vysvetlil, vyargumentoval, alebo si ma úprimne vypočul. S týmto prístupom som si ako dieťa užil svoje a musel som sa cez to pre niesť, no nikdy ma nezlomili.

Napríklad som zásadne nesúhlasil s tým, že sa mám učiť na jednotky. V mojom svete dávalo zmysel mať priemer známok 2-. Na tento priemer som sa predsa nemusel učiť vôbec a hlavne som sa nemusel učiť kopec somarín, ktoré ma nebavili. Mne prišlo úplne skvelé, že sa nemusím učiť vôbec! Žiadne zákazy, ani príkazy toto presvedčenie nezlomili. Táto skúsenosť bola pre mňa kľúčová a hlboko do mňa zasiala chuť niečo budovať a zarobiť si peniaze. Stať sa úplne nezávislým, hneď ako to pôjde.

Ako som sa zarobil peniazea kde vznika hodnota.

Vďaka patrí internetu. Easy. Na internet chodia ľudia a niečo hľadajú. Ak im to pomôžete nájsť, môžete na tom zarobiť peniaze (napríklad na reklame, alebo predaji produktov). No a potom toto všetko treba čo najviac zväčšiť. Napríklad stonásobne :) Hotovo. Nový milionár sa zrodil.

Pracoval som tvrdo. Veľmi tvrdo. Strašne veľa chýb som urobil a veľa toho musel naučiť a stále sa učím. Mal som šťastie? Určite. Keď sa však zjavilo vedome som mu pomáhal. Stále mám rovnakú vášeň preto čo robím a chuť napredovať. Zložený úrok za 10 rokov urobilo svoje. Toto je niečo čo ľudia najviac podceňuju. Energia + čas, zvyšuje pravdepodobnosť úspechu aj finálnu odmenu. To platí nie len v podnikaní, ale podľa mňa vo všetkých oblastiach.

Verím ľuďom

Vždy som viac na dôvere získal ako stratil. Výrazne viac. Vlastne to čo som stratil je úplne zanedbateľné. Mám vo firme aj kamošov a fungujeme korektne. Jasné, občas sa nájde niečo. Keď však vidím, že niečo nie je v poriadku, dám to na stôl.

Čo sa týka ľudí, najväčšou chybou ktorú robím je, keď očakávam niečo, čo ten človek nevie splniť (nemá na to talent, nebaví ho to, čokoľvek). Ja proste nejako tak prirodzene reflektujem na ostatných moju filozofiu, že každý sa chce zlepšiť. To je pravda len teoreticky.Nie každý urobí kroky, ktoré vedú k zlepšeniu.

Čistokrvných zmrdov inak spoznám rýchlo a v mojom živote pre nich nie je miesto. Takže ak ma chce niekto okradnúť, možno si ušklbne trochu peria a to je tak všetko.

Čo obety?

Extrémne veľa som pracoval. Od rána do večera. Ako mladý človek som brutálne vyhorel a s mojim telom sa diali rôzne divné veci. Trvalo niekoľko rokov, kým som sa z toho dostal. Firmu som dokázal udržať i počas toho. Nejaké menšie následky mám do dnes, ale v zásade sa na to viem pozrieť s nadhľadom a kľudne sa aj zasmiať. Nadhľad je liek. Múdrosť získavate časom. Už dnes viem, že robím chyby, ktoré zistím až neskôr. Ďakujem za ne.

Ako spoznáte milionára?

Nemám drahé hodinky (moje fit hodinky ma stáli menej100 Eur). Nechodím v značkovom oblečení a tričká najradšej nakupujem v New Yorkeri. Mám rád tričká, ktoré vyzerajú ako handry a keď sa handrami stanú, nikto to nemôže spoznať, takže nemusím chodiť často nakupovať :). Na mojom instagrame nenájdete fotky ničoho drahého, ale ak je pre vás zaujímavá fotka banánov, mokrých uterákov, alebo mačky, tak ste na správnom mieste.

Môžem si bez problémov kúpiť lambo , ale (zatiaľ) som si žiadne nekúpil. Vlastne to, že mám trochu viac peňazí o mne dokážete vytušiť len z môjho mercedesu, alebo finstatu.

Neraz sa mi stalo, že si ma na stretku divne obzerali, pretože som vyzeral, ako by som práve vybehol von si zabehať. Keď je to dôležité, nahodím aj sako. Takže ak by ste ma chceli obviniť z toho, že to robím naschvál kvôli rebélii nie je to tak. Vnútorne ma to občas riadne pobaví. Priznávam.

Bývam v dvojizbovom byte (ale pre korektnosť musím dodať, že sa sťahujem do lepšieho a verím, že všetkých ohúrim! :))).

Nemíňam veľa, ale nemám problém minúť keď chcem podporiť niečo, alebo niekoho kto ma zaujme. Len tak, lebo sa rozhodnem. Vyspím sa v lacnom hotely, hosteli, v malej kutici a nemám problém dať peniaze za drahý hotel, alebo dovolenku. Navečeriam sa v drahej i lacnej reštaurácii. Som celkom prispôsobivý a skoro vždy keď priateľom niečo navrhujem, automaticky zohľadňujem ich finančné možnosti. Nemám problém niečo cvaknúť celé. Nerobím to však často, pretože chcem, aby boli sami sebou a robili sme veci spoločne.

A maniere?

Asi by sa našli. Tak aspoň pár. Nerád pomáham niekomu s niečím, za čo si ja sám bežne platím. Napríklad upratovanie, alebo skladanie nábytku, či sťahovanie. Občas vymyslím nejaký úlet, ktorý pre mňa musí niekto zariadiť (najčastejšie môj brácha).

Do môjho rebríčka úletov patrí napríklad:

- prenajatý byt nad mojím bytom len na cvičenie ( cvičil som tam pár krát)

- chcel som dať vytrhnúť sedačky v mercedese a dať tam sedačky zo Seatu a v Mercedese si mysleli, že som sa zbláznil (rozmyslel som si to)

- požiadavka na let lietadlom zo Žiliny do Brna (nerealizovalo sa :))

- do nových kanclov som si nechal doniesť starú železnú hrdzavú mrežu ako spomienku na staré kancelárie.

O peniazoch

Peniaze vám slobodu dajú, ale ľahko aj vezmú ak vás ovládnu. V podnikaní na peniazoch záleží, pretože keď chcete niečo budovať a tvoriť, potrebujete ich. V podnikaní sú peniaze zrkadlom toho, že robíte niečo čo iní ľudia ocenia a za to dostanete zaplatené. Sú zrkadlom toho, či robíte dobrú prácu.

V osobnom živote vám zase vedia dať slobodu v tom, ako môžete viesť váš život. Nemyslím si však, že sú pre slobodu nevyhnutné. Je veľa druhov slobody. Ak sa cítite slobodný pri cestovaní, budete ich potrebovať viac peňazí, ako pri užívaní si slobody na gauči.

Sám o sebe

Ak by som sa hore vykreslil príliš v môj prospech. Verte mi, že sú a budú veci o ktorých netúžim len tak rozprávať. Uvedomujem si, že som niečo vybudoval a som primerane sebavedomý v podnikaní. Tak ako by mal byť zdravo sebavedomý každý, kto niečo robí a je v tom dobrý. Či je to tlak na lavičke, spev alebo zachraňovanie druhých ľudí. Uvedomujem si však, že po pýche prichádza pád. Mňa proste z nejakého dôvodu zavialo sem. Robím chyby ako každý iný. Možno ich robím menej v podnikaní a viac inde.

Mám rád kontexty a pestrosť sveta. Ako demonštráciu mojej záľuby v rôznych kontextoch (pozor v kontextoch sa môžete ufilozovať k smrti - nákazlivé a nebezpečné), prispievam postom na blog.sme.sk i napriek tomu, že nadpisom sa hodí viac na cas.sk.

PS:Chyby som po sebe neopravoval, lebo si chcem ísť zabehať.

M