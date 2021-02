Môžeme si za to sami

Posledné týždne ma fascinuje, ako všetci hľadajú vinníka. Pravdu máme všetci pred očami, že ľudia sa správajú nezodpovedne a všetci klameme sami seba, že s tým vláda môže niečo urobiť.

Ľudia nenosia rúška. Nechápte ma zle, nie som žiadny fanatik. Nemyslím si, že na čerstvom vzduchu treba nosiť rúško, ani že rúška nás zachránia. Množstvo ignorácie, ktorú zažívam posledné týždne je však mrazivé.

To, že stretnem niekoho v našej bytovke s rúškom, je skôr výnimka. Bežne ku mne do výťahu nastúpi niekto bez rúška. Mladý, starý, dieťa. Nevidím rozdiely. Jedlo mi donesie niekto bez rúška. Predavačky a mnoho ľudí chodí s nosom von. Najradšej by som ich za tie nosy vyťahal. V duchu im dokonca niekedy vynadám. Žiadna úcta voči mne. Rúško je akt slušnosti, to tí ľudia nevedia? Tak veľa ľudí to nevie? Poučovať ich nechcem. Aj tak by to nefungovalo. Nikto nemá rád poučovanie.

Rúško je perfektný lakmusový papierik. Demonštruje stav spoločnosti. Je to jednoduché, čím menej rúška, tým viac návštev, nepozornosti, neumývania rúk, nedodržiavania karantény, ohrozovania ostatných. Naivne si mnohí myslia, že to má vyriešiť hlavne vláda....ach jaj.

Štve ma to. Som človek ktorý verí v ľudstvo. Občas sa snažím aj nejako pomôcť. Skutočne sa hnevám. Mám chuť byť sebec (v niečom inom, niečo si nájdem). Hovorím si, prečo mi má na iných záležať, keď ohrozujete mňa, moju rodinu, mojich priateľov a vlastne všetkých. Poradie je naschvál osobné. Bolesť je osobná.

Nemám chuť napísať viac. Ani text nijako upraviť, aby bol krajší, emočnejší. Je to škoda reči. Radšej spravím niečo pre seba. Ideálne niečo sebecké. Veď to je dnes v móde, nie?

Dúfam, že hnev prejde a nestanem sa väčším sebcom...