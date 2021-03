Skúsme múdra komunikovať jednoduchšie

Priznávam sa, že neviem, či múdra je spisovné slovo. Nevadí. Moje krátke zamyslenie nad tým, prečo by mohlo byť užitočné komunikovať jednoduchšie, to znesie.

Priznávam, že sa už dlhšie zamýšľam, či to intelektuáli nepreháňajú s formou textu. Akoby sama múdrosť nemala hodnotu, pokiaľ nie je podaná kvetnato a poeticky. Píšu tak, aby dali jasne najavo, ako sčítaní sú, alebo je to ich prirodzenosť a vyčítam im, že vedia kráčať? Závidím ich, pretože tak písať neviem?

O tieto ultraintelektuálne diela v dobe Covidovej nie je núdza. Mám jeden návrh. Poďme písať a hovoriť viac jednoducho. Vyjadrujme sa tak, aby to čítali tí, ktorí to majú čítať a počúvali tí, ktorí by to mali počúvať. Aby sme si neodnášali pocit, že autor myšlienky, či diela je je múdry, lebo tak znie, ale odnášali si myšlienky, ktoré nám môžu pomôcť, alebo inšpirovať. Zabráňme tomu, aby sa ľudia vyhýbali tejto vyšperkovanej tvorbe, ktorá na nich nevedomky útočí - nie si dosť dobrý, pretože týmto slovám nerozumieš, im hovorí. Chceš ísť na bál a nemáš kostým....

Píšme ďalej pekne, nech sa to dobre číta, nech to baví, nech máme z tvorby a radosť a kľudne nech sme na ňu hrdí. No skúsme písať tak, aby ten kto to potrebuje najviac, si z toho najviac mohol vziať. Nie je to ľahké, viem. Je to ako dobrý skutok o ktorom nikomu nepoviete, že ste ho urobili.